В Раде выступили против переименования Украины в «Русь-Украину»

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что стране «нужны реформы», а не смена названия. Об этом он сообщил на брифинге в Киеве, передает «Интерфакс».

«Действительно Украине сегодня нужны изменения, нужны реформы, но точно ей не надо менять название. Мы с вами живем в государстве Украина, и я думаю, что это устраивает 99% наших граждан... Я уверен, что играться с названием Украины, названием государства, и тем более пытаться на нем, извините за сленг, как-то хайпануть – это точно негосударственная позиция», — сказал он.

Ранее в офисе Зеленского предложили переименовать Украину. Советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович подчеркнул, что у России необходимо отобрать бренд «русских». Кроме того, по его словам, конфликт между Москвой и Киевом стоит назвать «русско-российская» война.

До этого президент Владимир Зеленский говорил, что День Крещения Руси связан именно с Украиной. В ходе выступления 28 июля он заявил, что Киевская Русь является матерью украинской истории, а полуостров Крым — ее родные дети.