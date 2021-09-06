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В партии Зеленского нашлись сторонники социализма и либертарианства

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РИА «Новости»

В пропрезидентской украинской правящей партии «Слуга народа» есть как либертарианцы, так и сторонники социализма, заявил вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина.

«Я как заходил либертарианцем, так и остаюсь, и от своих слов не открещиваюсь. Для меня важно, чтобы государство в конце концов стало государством-сервисом. (…) Я являюсь человеком национал-патриотического направления», — попытался описать свои взгляды Стефанчук. Политик также выступил за свободный рынок земли и контроль гражданами налогов.

В целом же, по его словам, партия представляет срез украинского общества, и потому в ней есть «как бы с одной стороны либертарианцы», а с другой — сторонники «направления социализма».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что депутаты Верховной рады приняли в первом чтении инициированный украинским президентом Владимиром Зеленским законопроект о большом государственном гербе Украины.

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