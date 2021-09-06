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Захарова напомнила США, что Россия не является стороной минских соглашений

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва не является стороной минских соглашений. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Накануне посольство США на Украине призвало Россию взять на себя ответственность за прекращение войны в Донбассе: полностью выполнить свои обязательства, в том числе разрешить ОБСЕ соблюдать украинско-российскую границу и освободить незаконно задержанных лиц. Таким образом, представитель МИД РФ прокомментировала это сообщение.

Захарова напомнила, что комплекс мер по урегулированию ситуации на Донбассе обязателен к исполнению сторонами внутриукраинского конфликта: Киевом, самопровозглашенными Донецкой народной и Луганской народной республиками. Кроме того, в минских договоренностях ничего не сказано об обязательствах России, но такие обязательства имеют стороны конфликта.

«А вот побуждать стороны к выполнению своих обязательств взялись участники Нормандского формата: Россия, Германия, Франция. Свою часть работы российская сторона исправно выполняет. Франции и Германии последнее время делать это все труднее, учитывая, что Киев и косвенно и прямо заявил о неактуальности Минских договоренностей. Саботаж киевским режимом своих прямых обязательств, закрепленных решением СБ ООН, из фактически-молчаливой фазы перешел в демонстративно-практическую», — заявила российский дипломат.

По ее словам, если США добиваются выполнения Минских договоренностей, они могут повлиять на Украину и побудить ее выполнить все пункты в обозначенной последовательности.

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