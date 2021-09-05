Guinee News: мятежники задержали президента Гвинеи

Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде. Об этом сообщает местный портал Guinee News со ссылкой на источники.

По предварительным данным, главу государства задержали силы специального назначения, возглавляемые полковником Мамади Думбуя. Соответствующие фото и видео стали распространяться в соцсетях. Как сообщается, спецназ также задержал нескольких высокопоставленных должностных лиц.

Как стало известно ранее, в столице Гвинейской Республики с раннего утра около президентского дворца продолжается интенсивная стрельба. По данным местной прессы, за попыткой путча стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Возглавляет группу мятежников полковник Мамади Думбуя, ранее проходивший службу во французском Иностранном легионе.

Данная попытка госпереворота стала не первой. В 2011 году дом президента подвергался нападению. Альфа Конде, пришедший к власти в 2010 году, был переизбран в 2020 году на третий срок. Сейчас президенту 83 года.