Талибы* хотят от ФРГ дипломатического признания и финансовой поддержки

Официальный представитель талибов (организация запрещена в России) Забиулла Муджахид заявил, что движение рассчитывает наладить с Германией крепкие официальные отношения. Об этом он рассказал в интервью изданию Welt Am Sonntag.

В первую очередь представитель талибов подчеркнул, что «немцам всегда рады в Афганистане».

«Мы хотим прочных и официальных дипломатических отношений с Германией», — заявил Муджахид.

Он подчеркнул, что «около 100 лет назад немцы сделали много хорошего» в Афганистане.

В публикации также утверждается, что новое правительство Афганистана хотело бы, чтобы Берлин и другие страны оказали им финансовую поддержку, гуманитарную помощь и сотрудничество в области здравоохранении, сельского хозяйства и образования.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия ведет переговоры с некоторыми европейскими странами о том, как устанавливать контакты с представителями радикального афганского движения «Талибан» в Кабуле или в регионе.

При этом она подчеркнула, что речи «о дипломатическом признании» «Талибана» не идет.