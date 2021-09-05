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Посольство США призвало Россию вернуть Украине «контроль над ее границами»

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Москва должна взять на себя ответственность за прекращение войны в Донбассе, заявила пресс-служба посольства США на Украине в своем аккаунте в Facebook.

«В годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои обязательства, в том числе разрешить ОБСЕ соблюдать украинско-российскую границу и освободить незаконно задержанных лиц», — говорится в сообщении.

В четверг, 2 сентября, постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия не видит оснований для того, чтобы продлить мандат группы наблюдателей Организации на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на границе с Украиной после 30 сентября. По его словам, данное решение не подлежит пересмотру. Данное решение Лукашевич обосновал тем, что присутствие наблюдателей ОБСЕ на территории России используется для пропагандистских антироссийских нападок.

На территории Донбасса с 27 июля прошлого года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

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