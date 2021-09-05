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Боррель призвал ЕС к переговорам с талибами*

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Reuters

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил провести ЕС переговоры с представителями радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом он заявил в интервью газете «Le Journal de Dimanche».

«Талибы теперь для нас становятся неизбежными собеседниками на переговорах. Нам следует обеспечить свое присутствие в Кабуле», — рассказал Боррель.

По его словам «то, что произошло в Афганистане, стало трагедией для афганцев и подлинным провалом для Запада», и в последствии сильно повлияет на изменения в международном соотношении сил. Боррель подчеркнул, что именно поэтому следует сделать все необходимые выводы с тем, чтобы избежать повторения такой ситуации в других странах.

«Недопустимо просто закрыть страницу Кабула, считая, что ситуация в этой стране нас не касается, — отметил глава дипломатии ЕС. Речь не идет о том, чтобы признать правительство талибов или согласиться с их видением мира и теми их действиями, которые на этом видении основаны. Нам следует дать понять талибам, что не в их интересах отгораживаться от иностранных держав, в частности европейских», — отметил глава дипломатии ЕС.

Он отметил, что уровень диалога с представителями радикального движения «Талибан» будет зависеть от их способности пойти навстречу условиям Евросоюза.

При этом, ЕС планирует в четыре раза увеличить свою гуманитарную помощь Афганистану, добавил Боррель.

«Но это возобновление помощи будет непосредственно связано с требованием соблюдения прав человека в Афганистане, в особенности прав женщин», — подчеркнул политик.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что неверие граждан правительству привело к захвату власти в Афганистане «Талибаном».

Талибы накануне заявили о захвате офиса губернатора последней неподконтрольной ему провинции Афганистана — Панджшер. Позднее национальное сопротивление в Панджшере опровергло сообщения о том, что «Талибан» захватили четыре района в этом регионе.

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События в Афганистане
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