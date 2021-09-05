NI: решение Зеленского показать план трансформации страны в США удивило украинцев

Украинцев удивило решение президента Владимира Зеленского презентовать план трансформации Украины американским экспертам. Об этом говорится в статье журнала The National Interest.

По мнению автора материала, странность ситуации заключается в том, что украинский лидер решил сначала представить информацию о физической безопасности, энергетической безопасности, инфраструктуре и экономическом росте американским специалистам, а не своим соотечественникам.

«Украинцы были слегка удивлены, когда узнали о новом плане, и удивились, почему его сначала показали американским экспертам, а не украинской общественности», — говорится в статье.

Кроме того, автор статьи назвала неуместными во время презентации призывы Зеленского инвестировать в Украину, так как он обращался к аудитории, которая не могла повлиять на данный вопрос.

«Это была глухая просьба, учитывая, что его аудитория состояла из бедных экспертов аналитических центров и столь же бедных госслужащих», — констатировала», — уточняется в статье.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко рассказал подробности «плана по трансформации Украины», о котором украинский президент Владимир Зеленский сообщил в ходе встречи с бизнесменами в Вашингтоне. Так, украинский лидер выразил надежду, что Украина сможет присоединиться к космическим программам США, в частности, к проекту NASA по исследованию Луны «Артемида».

Зеленский посетил с рабочим визитом США, где 1 сентября встретился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Позднее, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о том, что американские власти выделят Украине более $45 млн в качестве гуманитарной помощи. Обязательство США по выделению этих средств содержалось в совместном заявлении «об американо-украинском стратегическом партнерстве», принятом по итогам переговоров лидеров двух стран.