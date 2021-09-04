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На Украине назвали «фатальную» ошибку Зеленского в Вашингтоне

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Jonathan Ernst/Reuters

Украинский политолог Михаил Чаплыга заявил, что президент Украины Владимир Зеленский допустил фатальную ошибку, продлив во время своего визита в Вашингтон соглашение с США о нераспространении ядерного оружия. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Наш».

«У меня возникает один вопрос: зачем же Зеленский подписал в США самую страшную вещь для него, по сути, и для страны. У нас был единственный козырной туз – это договор, соглашение о нераспространении ядерного оружия в статусе неядерного государства», — рассказал Чаплыга.

Он назвал «фигней» угрозы со стороны киевских политиков воссоздать ядерный арсенал и «уход» из-под влияния Китая.

По мнению Чаплыги, Зеленский мог «сдать» что-либо в обмен на продление договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее президент США Джо Байден принял своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме после трех переносов переговоров — изначально встреча планировалась на конец июля, затем на 30 августа, потом на 31 августа и наконец состоялась 1 сентября. Диалог двух лидеров продолжался около двух часов, вступительная часть была показана СМИ в записи без вопросов со стороны журналистов.

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