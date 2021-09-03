Бывший вице-президент Афганистана обвинил Пакистан в поддержке талибов*

Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в республике движением «Талибан (организация запрещена в России)», утверждает, что Пакистан оказывает поддержку талибам, вторгшимся в афганскую провинцию Панджшер.

Он назвал эту ситуацию «непростой».

«Мы столкнулись со вторжением «Талибана», их союзников из [террористической сети] «Аль-Каида (организация запрещена в России)», региональных террористических группировок, которые, как обычно, поддерживаются Пакистаном», — заявил Салех, видеообращение которого у себя в Twitter выложила журналистка телеканала телеканала «Би-би-си» Ялда Хаким.

Вице-президент также заверил, что силы сопротивления не собираются сдаваться.

Ранее талибы заявили о захвате Панджшера.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. После этого в афганской провинции Панджшер были развернуты силы сопротивления.

Как объяснил лидер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд, они требуют, чтобы талибы обеспечили свободу и равноправие граждан и создали в республике инклюзивное правительство. Он подчеркнул, что в противном случае в провинции продолжится противостояние.

31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.