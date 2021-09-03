Талибы* назвали Китай своим самым важным партнером

Движение «Талибан» (запрещено в России как террористическое) считает своим главным иностранным партнером Китай, заявил представитель движения Забиулла Муджахид в интервью итальянской газете Repubblica.

Он объяснил, что Китай представляет для Афганистана фундаментальную и исключительную возможность, так как готов вкладывать инвестиции и реконструировать страну.

Муджахид отметил, что талибы поддерживают инициативу Пекина «Один пояс, один путь», направленную на укрепление связей Китая с Африкой, Азией и Европой через огромную сеть портов, железных дорог, автотрасс и промышленных парков. Движение считает, что эта программа «послужит возрождению древнего Шелкового пути».

В «Талибане» выразили надежду на помощь Пекина в восстановлении горнодобывающей промышленности Афганистана. «Кроме того, у нас есть богатые медные рудники, которые, благодаря китайцам, могут быть возвращены в производство и модернизированы», — отметил представитель движения.

Для республики Китай — это «пропуск на рынки всего мира», убеждены талибы.

Ранее в Китае призывали продолжить взаимодействие с «Талибаном».