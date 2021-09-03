ЕР внесла в Госдуму законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями

Фракция «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о бесплатном пребывании в стационарах детей-инвалидов с родителями, информация размещена на официальном сайте партии.

«Очень часто складывается ситуация, когда ребенок-инвалид, которому и так тяжело и которому во время лечения особенно необходима поддержка, оказывается оторван от родителей и близких людей. Такое положение недопустимо», — отметил первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

На сегодняшний день действующим законодательством предусмотрено бесплатное пребывание одного из родителей в стационаре только с детьми-инвалидами, возраст которых не превышает 4 лет. Поправки в законодательство призваны устранить данную несправедливость, подчеркнул Турчак.

Настоящий законопроект был разработан по итогам встречи, которую в начале августа Турчак провел с руководством Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов». Авторы рассчитывают, что документ будет принят в самое ближайшее время.

Документ подготовили первый заместитель Председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель думской фракции партии Сергей Неверов, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Мария Львова-Белова, а также депутаты Госдумы от «Единой России».