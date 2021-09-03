В Пентагоне заявили, что военная миссия США в Афганистане завершена

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что военная миссия США в Афганистане окончена, передает РИА «Новости».

«Военная миссия США в Афганистане окончена», — ответил он, отвечая на вопрос журналистов, могут ли американцы оказать поддержку противникам талибов (организация запрещена в России), которые пытаются организовать вооруженное сопротивление в Панджерском ущелье.

По словам Кирби, Соединенные Штаты, покинув Афганистан после 20 лет военной кампании, оставили за собой право наносить «загоризонтные контртеррористические удары в случае необходимости реагировать на угрозы нашим интересам и территории».

Накануне СМИ сообщали, что боевики радикального движения «Талибан» планируют нанести «окончательный удар» по силам сопротивления в афганской провинции Панджшер. Согласно заявлениям источников, для этого талибы задействуют свои лучшие силы и большое число вооружений. Ранее силы сопротивления в афганской провинции Панджшер заявили о том, что к атакующим их боевикам движения «Талибан» присоединились бойцы террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России).

31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.