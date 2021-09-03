Исламабад назвал «Талибан»* новой реальностью Афганистана

Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) стало новой реальностью Афганистана, и с ней придется научиться взаимодействовать. Об этом в интервью «Известям» заявил посол Пакистана в России Шафкат Али Хан.

По его словам, последствия ситуации в Афганистане ощутит на себе в первую очередь именно Пакистан. Посол заявил, что более 4 млн беженцев пересекли границу за последнее время.

«Пакистан [как и Россия] не закрыл посольство, мы общаемся с новой властью. «Талибан» — новая реальность. Но мы стремимся создать стабильность в Афганистане в долгосрочной перспективе», — заявил Али Хан.

Дипломат выразил надежду на то, что все международные силы объединятся для урегулирования ситуации в Афганистане.

После того как «Талибан» 15 августа установил контроль почти над всей территорией Афганистана, многие жители попытались покинуть страну. Талибы перекрыли пограничные переходы, и желающие уехать скопились в аэропорту Кабула. Несколько человека пытались покинуть Афганистан, цепляясь за шасси военных самолетов США. Несколько человек погибли.

В Евросоюзе афганских беженцев призвали не ехать в Европу.

Накануне афганцы устроили давку на границе с Пакистаном.