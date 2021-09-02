Суд продлил арест Медведчуку до 31 октября

Печерский районный суд Киева продлил домашний арест главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутату Верховной рады Виктору Медведчуку, сообщает ТАСС

Согласно решению суда, срок круглосуточного домашнего ареста продлен на два месяца, до 31 октября.

В партии потребовали отменить домашний арест их лидера, а обвинения в его отношении признать сфальсифицированными и безосновательными.

13 мая суд поместил лидера ОПЗЖ под домашний арест сроком до 9 июля, затем продлил решение о мере пресечения до 7 сентября. Его подозревают в государственной измене, расхищении национальных ресурсов в Крыму. Кроме того, ему инкриминируют «посягательство на нарушение обычаев войны». По этому делу проходит и соратник Медведчука по партии Тарас Козак.

Медведчук назвал происходящее нарушением законодательства, отметив, что прокуратура нарушила сроки подачи требования о продлении ареста.

Глава политической силы также заявил о фабрикации уголовного дела в отношении него Службой безопасности Украины (СБУ) по указанию лидера страны Владимира Зеленского.

Медведчук обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека на незаконные действия властей страны, в рамках которой обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного дела.