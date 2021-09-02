«Талибан»* отправил американскую военную технику Ирану

Представители запрещенного в России террористического движения «Талибан» (организация запрещена в России) направили Ирану американскую военную технику, которая ранее принадлежала войскам бывшего афганского правительства, пишет издание Iran International.

Как отмечается в публикации, речь идет о танках и армейских внедорожниках (Humvees). Очевидцы утверждают, что заметили их вблизи иранского города Гермсар в 80 км от Тегерана.

В последние несколько лет между Тегераном и Вашингтоном складываются крайне напряженные отношения. Если Иран заключит сделку с «Талибаном», чтобы получить часть американской военной техники, переданной афганской армии или оставленной позади, он будет претендовать на «большую победу» над Соединенными Штатами, пишет издание.

Иранские власти пока не прокомментировали сообщения о передаче техники Тегерану.

Как писал ранее сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший, в руки «Талибана» после выхода из Афганистана американских войск попало военное оборудование и оружие на $85 млрд, которое они оставили в республике.