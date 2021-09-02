Вице-премьер Украины назвал мертвой работу контактной группы по Донбассу

Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников назвал «мертвой» работу минской трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Самопровозглашенные Донецкая народная (ДНР) и Луганская народная (ЛНР) республики неоднократно обвиняли Киев в блокировании переговоров контактной группы и ее рабочих подгрупп, последний раз этот процесс фактически не действовал несколько месяцев. В августе текущего года постоянный представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявлял, что украинская сторона заблокировала планировавшееся очное заседание, к которому были готовы ЛНР, ДНР и ОБСЕ.

«Абсолютно. Нулевой. Четыре-пять часов ни о чем. В моем кабинете происходят эти онлайн-переговоры. Это мертвая история. Но тут есть важный момент. Мы должны сохранить этот трек, этот канал коммуникации, хоть и слабенький», — заявил Резников.

По его словам, минской площадкой удастся нормальной воспользоваться лишь в тот момент, когда в ней возникнет необходимость. Политик выразил мнение, что если Москва поймет, как дорого ей обходиться удерживать Донбасс, она будет искать варианты, «как из этого выйти».

Резников уверен, что Украине необходимо быть готовой к введению новой международной миротворческой миссии, которая обеспечит переходной период. В противном случае, по словам вице-премьера, россияне не согласятся покинуть украинские территории.

Ранее спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Микко Киннунен заявил, что ситуация на востоке Украины остается стабильной, но тревожной.