Песков: США и Украина дружат только против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США и Украина дружат не для себя, а против России. Такое мнение он выразил в ходе Восточного экономического форума, передает ТАСС.

«Российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком минус. Скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России. Это может вызывать только сожаление», — сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что антироссийская риторика «по Крыму и другим моментам» также вызывает глубокое сожаление.

Ранее Песков также заявил, что России «совсем не нравится» потенциальная готовность США принять Украину в НАТО.

В среду, 1 сентября, Владимир Зеленский и Джо Байден провели первую встречу в американской столице. Вместо изначально запланированных 45 минут беседа президентов продлилась более двух часов. Главы государств не стали давать итоговую совместную пресс-конференцию, однако после встречи Зеленский поделился впечатлениями в Украинском доме в Вашингтоне.