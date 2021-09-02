Кремль: талибы* дали гарантии безопасности российских дипломатов в Афганистане

Боевики движения «Талибан» (организация запрещена в России) гарантировали безопасность дипломатов России в Афганистане и пока придерживаются своих обязательств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«В данном случае есть определенные гарантии безопасности со стороны талибов для наших дипломатов. Пока эти гарантии все соблюдаются, выполняются», — ответил Песков на вопрос о том, планирует ли Москва предпринимать какие-то действия в отношении россиян, в том числе дипломатов, если ситуация в Афганистане пойдет по неблагоприятному сценарию.

После того как в апреле 2021 года Байден заявил о выводе американских войск из Афганистана, власть в стране захватило движение «Талибан» (организация запрещена в России). Талибы объявили об установлении полного контроля над Афганистаном 1 августа, когда взяли Кабул.

Позднее Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану, основная задача которой заключается в том, чтобы те афганцы и иностранцы, которые хотят уехать из Афганистана, «могли сделать это безопасным образом».

По мнению президента России Владимира Путина, ситуация в Афганистане была бы иной, если бы американские политики учитывали историю и культуру людей, живущих там. По его словам, они внедряли свои нормы и стандарты жизни вместо того, чтобы не спеша «поддерживать тенденции» общества.