Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Путин держит тему инфляции на личном контроле 10:35
Винер-Усманова рассказала о пользе судейского скандала на Олимпиаде 10:28
В Роспотребнадзоре прогнозируют подъем заболеваемости коронавирусом осенью 10:26
Путин получает доклады по Афганистану чаще раза в день 10:20
В Кремле прокомментировали ситуацию со школьником, поправившим Путина 10:19
В Кремле не считают, что «Северный поток — 2» представляет угрозу 10:19
Facebook вывезла почти 200 жителей Афганистана в Мексику 10:16
Песков: России «совсем не нравится» готовность США приветствовать устремления... 10:13
Фармкомпании США обсуждают производство «Спутника V» для экспорта 10:04
Правительство обеспечило решение съезда ЕР: пенсионеры получили единовременные выплаты 10:03

Кремль: талибы* дали гарантии безопасности российских дипломатов в Афганистане

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Боевики движения «Талибан» (организация запрещена в России) гарантировали безопасность дипломатов России в Афганистане и пока придерживаются своих обязательств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«В данном случае есть определенные гарантии безопасности со стороны талибов для наших дипломатов. Пока эти гарантии все соблюдаются, выполняются», — ответил Песков на вопрос о том, планирует ли Москва предпринимать какие-то действия в отношении россиян, в том числе дипломатов, если ситуация в Афганистане пойдет по неблагоприятному сценарию.

После того как в апреле 2021 года Байден заявил о выводе американских войск из Афганистана, власть в стране захватило движение «Талибан» (организация запрещена в России). Талибы объявили об установлении полного контроля над Афганистаном 1 августа, когда взяли Кабул.

Позднее Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану, основная задача которой заключается в том, чтобы те афганцы и иностранцы, которые хотят уехать из Афганистана, «могли сделать это безопасным образом».

По мнению президента России Владимира Путина, ситуация в Афганистане была бы иной, если бы американские политики учитывали историю и культуру людей, живущих там. По его словам, они внедряли свои нормы и стандарты жизни вместо того, чтобы не спеша «поддерживать тенденции» общества.

Все новости на тему:
События в Афганистане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Дружба против России вызывает только сожаление»
Песков оценил встречу Зеленского и Байдена
«Заболотный на одном уровне с Дзюбой»
Тренеры и футболисты — о матче России с Хорватией
Полмиллиона за первенца
Минтруд назвал размеры материнского капитала в следующем году
В Кремле прокомментировали ситуацию со школьником, поправившим Путина
Фармкомпании США обсуждают производство «Спутника V» для экспорта
Facebook вывезла почти 200 жителей Афганистана в Мексику
Рассекречены документы о японском «чумном» оружии в годы Второй мировой войны
Новости и материалы
Путин держит тему инфляции на личном контроле
Винер-Усманова рассказала о пользе судейского скандала на Олимпиаде
В Роспотребнадзоре прогнозируют подъем заболеваемости коронавирусом осенью
Путин получает доклады по Афганистану чаще раза в день
В Кремле не считают, что «Северный поток — 2» представляет угрозу
Песков: России «совсем не нравится» готовность США приветствовать устремления Украины
Правительство обеспечило решение съезда ЕР: пенсионеры получили единовременные выплаты
«Спартак» пошутил над Джикией после матча Россия — Хорватия
Зеленский прибыл в Калифорнию, где встретится с Куком и Маском
«Вектор» планирует перейти на производство «ЭпиВакКороны-Н»
Представитель президента заявил об исключительной экологичности «Северного потока — 2»
Уткин заявил, что сборная России стала гораздо смелее
Названы суммы выплат российским спортсменам за медали на зимней Олимпиаде
В США с марта выбросили более 15 млн доз вакцины от коронавируса
В Минобрнауки оценили вероятность полного перехода вузов на дистанционный формат
Губерниев оценил игру сборной России в матче с Хорватией
Прохожие перевернули маршрутку, пострадавшую в ДТП в Омске
Роналду обратился к фанатам после того, как установил рекорд по голам
Все новости
Россия пропустила британцев на второе место: девятый день Паралимпиады. LIVE
Паралимпиада. Девятый день. ОНЛАЙН
«Одна система ценностей»: первый личный разговор Байдена и Зеленского
В Белом доме прошли переговоры президентов США и Украины
МакSим, Пугачева, Бородина, Муцениеце: российские звезды проводили детей в школу
Как 1 сентября встретили российские звезды и их дети
«Хотелка Зеленского — и не более того»
Эксперты оценили предложение Украины включить США в «нормандскую четверку»
Какие автокомпании не дожили до осени
Brilliance, Zotye, Lifan и легковой Foton свернули бизнес в России
Американцы назвали COVID-19 сосудистым заболеванием. В России с ними не согласны
Иммунолог предложил создать новую группу болезней, включив туда COVID-19 и Эболу
Праздник на букву «Ы»: как отметили День знаний в России
Кто самый жадный: Mercedes-Benz и Lada сильнее всех повысили цены
За 2021 год автомобильные бестселлеры подорожали на 15%
«Оскорбления евреев и мусульман»: в деле Николая Романова появился экстремизм
Стало известно о новом уголовном деле против экс-схиигумена Сергия
«Российские ракеты накроют Украину целиком»
Как украинские эксперты ошиблись в оценке потенциала «Искандер-М»
Что смотреть в сентябре: Джеймс Бонд, Серебренников, Marvel, «Дюна» и другие новинки
Какие фильмы выходят в сентябре 2021 года в России
Экспорт холодного отжима: что будет с ценами на растительное масло
С 1 сентября правительство вводит пошлину на экспорт подсолнечного масла
«Мадуро перехватил инициативу»: зачем оппозиция в Венесуэле вернулась на выборы
«Единая платформа Венесуэлы» заявила об участии в региональном голосовании
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях