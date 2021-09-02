Глава Забайкалья посоветовал губернаторам, как вести аккаунт в TikTok

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в интервью РИА «Новости» поделился с главами регионов секретами успешного ведения аккаунта в социальной сети TikTok.

«Если давать советы губернаторам <...> Каждый день они делают десятки, иногда сотни реально интересных дел, но у самих не хватит времени, чтобы всё это рассказывать. Снимать по содержанию у них есть все возможности, но оформлять по времени не хватает. Но если они будут его тратить, то всё у них получится гораздо лучше, чем у меня», — сказал Осипов.

Он отметил, что главы российских регионов «очень глубокие, интересные, серьёзно работающие, переживающие за нужды людей руководители».

Отвечая на вопрос, зачем губернатору публиковать что-то в TikTok, аудиторию которого составляют домохозяйки и школьники, Осипов ответил, что внимания властей заслуживают все люди.

«В первую очередь здесь (в TikTok — прим. ред.) меня интересует молодёжь. Я хотел бы, чтобы мы работали, в данном случае через TikTok, чтобы молодые ребята знали, чем мы занимаемся, давали нам обратную связь соответствующую», — объяснил забайкальский губернатор.

Он добавил, что ведет свой аккаунт сам, и поэтому ему катастрофически не хватает времени делать это правильно.

«Я вижу какую-то ситуацию — и думаю, не записать ли в Tik Tok. Но, во-первых, такие мысли не всегда возникают, во-вторых, не все мероприятия подходят. Поэтому количество постов и частота их регулярности не та, которую бы я хотел», — рассказал Осипов.

Ранее эксперт дала советы по продвижению в TikTok.