МЧС приступило к поиску «главной радиоактивной свалки» Карского моря

Водолазы входящих в состав МЧС аэромобильного отряда «Центроспас» и центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» ищут на дне Карского моря радиоактивные объекты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«МЧС ежегодно проводит подобные арктические экспедиции в Карское море к берегам Новой Земли на борту судна «Академик Мстислав Келдыш», — рассказал представитель министерства.

Текущая экспедиция началась в минувшую субботу, 28 августа. В поисках используется малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон».

В четырех заливах Карского моря захоронено множество радиоактивных отходов, оставшихся после испытаний ядерного оружия на архипелаге Новая Земля. Кроме того, на дне моря лежат фрагменты атомного ледокола «Ленин», включая ядерный реактор, и подводная лодка К-27.

По информации МЧС, только в Новоземельской впадине захоронено порядка 1,2 тыс. радиоактивных объектов.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о «радиационном инциденте» в Южно-Китайском море.