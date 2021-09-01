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США помогут Киеву написать стратегию развития здравоохранения почти на 10 лет

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В Киеве заявили, что американские эксперты помогут Украине в написании Стратегического плана развития системы охраны здоровья населения на несколько лет вперед.

В рамках поездки президента Украины Владимира Зеленского состоялась встреча с главой Минздрава США Ксавьером Бекеррой.

«Обсудили вопросы реагирования стран на COVID-19, подходы к вакцинной кампании, запуск процесса вступления в третью (бустер) дозу вакцины от COVID-19 и вакцинацию подростков. Поблагодарил министра за оказанную помощь в поставке Украине вакцины для вакцинации украинцев... Кроме того, договорились о сотрудничестве между министерствами в части экспертизы для написания стратегического плана развития системы здравоохранения на период до 2030 года», — написал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на своей странице в Faceebook.

Ляшко рассказал, что ключевой вопрос в обсуждении — продолжение сотрудничества стран в рамках Глобальной повестки дня по безопасности здоровья (Global Health Security Agenda). Сотрудничество направлено на предотвращение распространения и раннее выявление инфекционных болезней, а также на формирование адекватного ответа медицинской системы.

Глобальная повестка дня в области безопасности здоровья — группа из 70 стран, международных организаций, а также компаний частного сектора, которые объединились для борьбы с инфекционными заболеваниями.

Зеленский находится с рабочим визитом в США. Ранее в администрации США рассказали о деталях переговоров американского президента Джо Байдена и Зеленского.

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