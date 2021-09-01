Талибы* назначили губернатора в неподконтрольной им провинции Панджшер

Талибы (организация запрещена в России) назначили губернатора в провинции Панджшер, контролируемой антиталибским сопротивлением. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что в настоящее время Панджшер окружен бойцами движения «Талибан». При этом переговоры с лидерами сопротивления провалились.

По словам источника агентства, лидер сопротивления Ахмад Масуд требует объявить провинцию безопасной зоной, куда не зайдут талибы. Однако представители «Талибана» с этим не согласны.

Как сообщалось ранее, Масуд заявил, что прекратит заниматься своей деятельностью, если движение «Талибан» обеспечит свободу и равноправие граждан и создаст в республике инклюзивное правительство. Он отметил, что в противном случае в провинции продолжится противостояние «Талибану».

Радикальное движение «Талибан» 15 августа объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Спустя неделю талибы заявили о взятии в осаду сил сопротивления в Панджшере.