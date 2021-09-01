NBC: боевики «Талибана»* предотвратили еще один теракт в аэропорту Кабула

Менее чем за сутки до того, как США завершили операцию по эвакуации из Афганистана, боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) предотвратили еще один теракт в аэропорту Кабула. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на гражданина США, который стал очевидцем этих событий.

По словам источника телеканала, талибы остановили автобус, который направлялся в аэропорт Кабула и велели всем пассажирам выйти на улицу. Они заявили, что в автобусе могут находиться два террориста-смертника со взрывчаткой.

Очевидиц рассказал, что сам ехал в этом автобусе. Пока талибы проверяли автомобиль, он и его шестеро детей прятались в ближайшей дорожной канаве. После этого пассажирам разрешили продолжить путь.

Осведомленный помощник одного из конгрессменов США заявил NBC News, что боевики действительно сыграли важную роль в предотвращении еще одного теракта.

«Если бы автобус не остановили, в аэропорту могло бы произойти нападение, в результате которого погибли бы люди, в том числе американцы», — сказал он.

Ранее в МИД России заявили, что в Афганистане по прежнему сохраняется угроза террористических атак, так как на территории страны все еще действуют боевики ИГ (организация запрещена в России). 26 августа рядом с кабульским аэропортом произошли два взрыва, ответственность за которые, по данным СМИ, взяли на себя участники этой группировки.