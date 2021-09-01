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МИД России: расширенная «тройка» проведет переговоры в Кабуле

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Rahmat Gul/AP

Заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов рассказал, что Россия, Пакистан, США и Китай проведут встречу по Афганистану в Кабуле. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается России, то видим свою роль в содействии вместе с другими международными партнерами в скорейшей стабилизации ситуации. С этой целью планируем организовать в Кабуле очередное заседание формата расширенной «тройки»», — объяснил Моргулов.

Он отметил, что встреча пройдет после того, как обстановка в Афганистане стабилизируется и возобновится работа кабульского аэропорта.

По мнению Моргулова, для того, чтобы официально признать новые афганские власти, необходимо дождаться формирования правительства.

«Спешки тут нет. Мы искренне надеемся, что вовлеченным сторонам удастся выйти на политический консенсус, и новая структура государственной власти будет сформирована с учетом интересов всего афганского народа», — заключил он.

Ранее Моргулов заявлял, что в Афганистане сохраняется угроза новых террористических атак, так как на территории страны все еще действуют боевики ИГ (организация запрещена в России).

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События в Афганистане
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