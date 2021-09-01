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В Чехии предложили расширить Шенгенскую зону

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал расширить Шенгенскую зону за счет Болгарии, Румынии, Хорватии и Сербии. Его слова передает ТАСС.

Премьер отметил, что чешское правительство неоднократно выступало с данной инициативой, но страны западной части Балканского полуострова до сих пор не включили в Шенгенское соглашение.

По мнению Бабиша, расширение зоны за счет перечисленных стран позволит эффективно бороться с нелегальной миграцией, особенно во время возникновения новой волны беженцев из Афганистана.

«Европу необходимо защищать от нелегальных беженцев. В 2015 году шенгенская зона не продемонстрировала свою эффективность. Единственной страной, оказавшейся действенной в то время, стала Венгрия», — подчеркнул он.

Бабиш отметил, что поднимет вопрос на международной политологической конференции «Стратегический форум» в словенском городе Блед.

Как сообщалось ранее, Сербия, Албания и Северная Македония, ожидая вступление в состав Европейского союза, приняли решение создать собственную безграничную зону по типу шенгенской для путешествий и бизнеса.

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