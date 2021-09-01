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Зеленский ошибся в названии должности главы NASA после встречи с ним

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Телеканал Дом/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся США с рабочим визитом, встретился с бывшим астронавтом, администратором Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном. Однако в посте о переговорах он неправильно указал должность руководителя NASA. На ошибку обратил внимание портал «Страна».

Свой пост глава государства начал с того, что «Украина должна снова стать космической державой».

«Сегодня плодотворно обсудили с директором (официально его должность называется администратор, а не директор. — «Газета.Ru») NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями. И ждем Билла Нельсона с визитом на Украину!» — написал украинский президент в Twitter.

Зеленский находится в США с рабочим визитом, куда прибыл для встречи с американским коллегой Джо Байденом. Их встреча состоится 1 сентября.

Украинский лидер уже провел ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами Соединенных Штатов.

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