Генсек ООН подготовил доклад о «нарушениях прав человека» в Крыму

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подготовил доклад о нарушениях прав человека в Крыму, при этом документ опирается на информацию, собранную дистанционно с территории Украины, так как миссия УВКПЧ на полуостров не ездила. Об этом сообщает РИА «Новости».

Доклад охватывает временной промежуток с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года. В документе указывается, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попросило власти РФ 11 февраля 2021 года о содействии в отправке миссии в Крым.

Россия при этом выразила готовность «обсудить перспективы» миссии, но при условии, что она будет «организована в соответствии с правилами, регулирующими въезд на территорию РФ», учитывая то, что в ООН не признают Крым как часть России.

Таким образом, доклад «основывается на информации, собранной в ходе дистанционного мониторинга, проводимого УВКПЧ с помощью миссии по наблюдению за правами человека на Украине».

В публикации отмечается, что в докладе указывается на якобы имевшие место нарушения судебных процедур, в частности заочные судебные разбирательства. В документе утверждается, что суды в Крыму продолжали полагаться на показания анонимных свидетелей во время судебных разбирательств и не давали защите возможности допрашивать свидетелей напрямую.

Ранее постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что республика готовит официальное обращение в ООН из-за водной блокады полуострова.