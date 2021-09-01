В США не планируют пересматривать санкции против талибов*

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Штаты в обозримом будущем не собираются пересматривать санкции в отношении захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня талибы подпадают под те же санкции и определения, что и вчера. Исходя из их действий, я ожидаю, что ситуация будет обстоять таким же образом и завтра, и как минимум в обозримом будущем», — рассказал Прайс.

Он добавил, что изменение отношений США к талибам будет основываться на том, будут ли они следовать «взятыми на себя обязательствами».

Ранее глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что США завершили эвакуацию гражданских лиц из Кабула, последний американский самолет покинул Афганистан вечером 30 августа.

Он добавил, что вывезти из Афганистана американцам удалось «отнюдь не всех, кого требовалось», там остаются около 200 граждан США. Кроме того, подчеркнул Маккензи, Вашингтон намерен «агрессивно и жестко вести переговоры» с талибами, чтобы эвакуировать афганцев, работавших с американским командованием.