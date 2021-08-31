Бывший глава МИД Финляндии рассказал, как Лавров застал его врасплох

Бывший министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни рассказал в мемуарах о встречах с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Iltalehti.

По словам Сойни, на переговорах в усадьбе Хайко в 2017 году Лавров застал его врасплох вопросом про захоронения русских солдат на кладбище Хаутаниеми.

«Я понятия не имел, и тут прямо у меня перед носом вдруг появилась записка от Маймо Хенрикссон, в которой был правильный и четкий ответ в паре предложений», — сказал он.

Также бывший министр вспомнил шутку Лаврова на завтраке во время саммита Арктического совета на Аляске. Сойни спросил у коллеги, как ему спалось, на что тот ответил «Тимо, я спал один».

Во время перерыва на переговорах Сойни пригласил Лаврова на веранду подышать свежим воздухом.

«Куривший Лавров указал на сотрудницу финского МИД, которая гуляла по берегу: «Тимо, смотри-ка: вон по твоему берегу прогуливается русский шпион», — пишет Сойни.

Ранее сообщалось, что Лавров не смог ответить на вопрос девочки из Волгограда о том, «когда взрослые отменят войну».