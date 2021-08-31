Беспилотник из Йемена атаковал людей в Саудовской Аравии

Восемь человек в Саудовской Аравии пострадали в результате атаки беспилотника повстанцев из Йемена, сообщает турецкое издание Yeni Safak со ссылкой на штаб коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

В результате атаки на аэропорт Абха к юго-западу от Саудовской Аравии также был поврежден гражданский самолет, отметили в газете.

Вторую атаку хуситских повстанцев на аэропорт перехватила саудовская система противовоздушной обороны, говорится в заявлении коалиции. Эту атаку в нем назвали «военным преступлением».

Накануне коалиция сообщала о перехвате и уничтожении баллистической ракеты, выпущенной повстанцами-хуситами в направлении южной провинции Наджран.

Хуситы пока не прокомментировали это заявление.

Повстанцы-хуситы регулярно называют ракетные и беспилотные атаки на территорию Саудовской Аравии реакцией на нападение возглавляемой саудовцами коалиции против Йемена.

Большая часть Йемена, в том числе столица Сана, с 2014 года захвачена хуситами. С 2015 года коалиция под руководством Саудовской Аравии проводит воздушную кампанию, направленную на сворачивание территориальных завоеваний хуситов.

В середине июня хуситы сообщали о готовности начать переговоры с коалицией в Катаре.