Польша собирается вводить режим ЧС на границе с Белоруссией

Польское правительство может ввести режим чрезвычайной ситуации в районе границы с Белоруссией из-за угрозы наплыва в страну нелегальных мигрантов из Афганистана и других ближневосточных стран, приводит Reuters слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

С таким предложением совет министров обратился к президенту республики на фоне напряженной ситуации на границе.

Режим ЧС, если его все же введут, распространится на 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и на 68 в Люблинском. В случае его принятия в этих районах запретят проведение массовых и увеселительных мероприятий.

Миграционный кризис разворачивается на границах Белоруссии и Евросоюза (ЕС) с конца мая. Нелегалы из стран Ближнего Востока и Африки начали большими группами штурмовать границы Литвы, Латвии и Польши ради убежища в европейских странах. Их вскоре стали задерживать и возвращать назад.

Ранее сообщалось, что на белорусско-польской границе скопилось более 3 тыс. мигрантов.