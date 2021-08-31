Меркель заявила, что ФРГ пытается установить контакт с талибами*

Германия ведет переговоры с некоторыми европейскими странами о том, как устанавливать контакты с представителями радикального афганского движения «Талибан (организация запрещена в России)» в Кабуле или в регионе. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции перед переговорами с австрийским коллегой Себастьяном Курцем, передает ТАСС.

«Мы говорим с некоторыми странами — Францией, Великобританией, Нидерландами, Италией — о том, как мы в случае чего можем иметь временное или усиленное присутствие в Кабуле или регионе и сотрудничать там [между собой] на европейском уровне, чтобы вообще иметь возможность установить переговорные контакты с талибами», — сказала Меркель.

При этом она подчеркнула, что речи «о дипломатическом признании» «Талибана» не идет.

Ранее сообщалось, что «Талибан» завершил переговоры по созданию правительства.

Накануне США объявили о завершении миссии в Афганистане. Президент Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных. В дальнейшем Талибы отпраздновали вывод войск США из Афганистана выстрелами в воздух