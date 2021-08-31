Великобритания готова нанести удар по Афганистану

Лондон готов ударить по целям террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане, заявил начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон в интервью газете The Daily Telegraph.

Страна должна быть в состоянии сыграть глобальную роль в коалиции, чтобы разгромить ИГ, будь то удар или перемещение войск или вооружения в определенную страну быстро и в требуемых объемах, сказал военный.

«Если у нас будет возможность внести свой вклад, я не сомневаюсь, что мы будем готовы к этому — так будет везде, где поднимает голову насильственный экстремизм, представляющий собой прямую или косвенную угрозу для Великобритании и наших союзников», — подчеркнул он.

Заявление Уигстона прозвучало на фоне выхода американских войск из Афганистана. Вместе с тем возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция пообещала продолжить бороться с боевиками ИГ всеми доступными способами.