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Шри-Ланка объявляет чрезвычайное положение из-за нехватки продовольствия

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Dinuka Liyanawatte/Reuters

Шри-Ланка объявила чрезвычайное положение из-за нехватки продовольствия, сообщает AFP.

Как объясняет агентство, у частных банков закончилась иностранная валюта для финансирования импорта.

В связи с этим президент республики Готабая Раджапакса издал чрезвычайные меры, чтобы предотвратить накопление сахара, риса и других основных продуктов питания.

В стране резко увеличились цены на сахар, рис, лук и картофель, пишет агентство. У магазинов образовались длинные очереди: людям не хватает сухого молока, керосина и газа для приготовления пищи.

По указу Раджапаксы в стране назначен генеральный комиссар по основным службам для координации поставок неочищенного дерева, риса, сахара и других потребительских товаров.

Кроме того, правительство ужесточило штрафы за накопление продовольствия. Как пишет AFP, кризис связан с борьбой страны с пандемией коронавируса.

В начале августа «Аэрофлот» возобновил продажу билетов в Шри-Ланку из Москвы.

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