Американские дипломаты из Афганистана переедут работать в Катар

США приостановили свое дипломатическое присутствие в Кабуле и теперь будут вести работу на афганском направлении из столицы Катара Дохи, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводятся на сайте Госдепартамента США.

«Учитывая неопределенную обстановку в плане безопасности и политическую ситуацию в Афганистане, это разумный шаг», — сказал он.

Он также выразил благодарность исполняющему обязанности американского посла в Афганистане Россу Уилсону, который возглавил дипмиссию в январе 2020 года «и проделал исключительную мужественную работу в очень сложное время».

Пост Уилсона займет его заместитель Ян МакКэри, потому что «никто не подготовлен лучше» к этой роли, сказал Блинкен.

Операцию США по выводу из Афганистана американцев, а также сотрудничавших с ними афганцев и граждан других государств в ближайшие недели возглавит бывший американский посол в этой стране Джон Басс, который вернулся в Кабул для наблюдения за операцией по эвакуации.

«Мы продолжим наши неустанные усилия, чтобы помочь американцам, иностранным гражданам и афганцам покинуть Афганистан, если они захотят», — подчеркнул Блинкен.

Ранее США объявили о завершении почти 20-летней миссии в Афганистане.