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Вашингтон проявил готовность работать с талибами*

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Clemens Bilan/Global Look Press

США не доверяют движению «Талибан» (организация запрещена в России), но готовы с ними взаимодействовать. Такую позицию озвучил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, сообщает ТАСС.

«В дальнейшем любое взаимодействие с «Талибаном» будет определяться только нашими национальными интересами», — пояснил представитель Вашингтона.

По его словам, легитимность и поддержка, к которой сейчас стремятся талибы, «надо заслужить».

Накануне США объявили о завершении миссии в Афганистане — аэропорт Кабула покинул последний американский военный самолет. Как пояснил президент США Джо Байден, он решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных

После этого официальный представитель политофиса движения «Талибана» Мухаммед Наим объявил, что теперь под контролем талибов находится вся территория статны, подчеркивая, что Афганистан стал свободным и независимым. Он также поздравил афганцев с завершением иностранного военного присутствия.

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События в Афганистане
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