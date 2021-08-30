Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уехала из России

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш покинула Россию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

«Ярмыш покинула территорию РФ», — сказал один из собеседников агентства.

Другой источник также сообщил «Интерфаксу», что сторонница Навального уехала в Хельсинки.

Ранее, 16 августа, Преображенский районный суд приговорил Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе этого года. В этот период оппозиционерка не сможет участвовать в массовых мероприятиях, покидать свое жилище после 22.00, менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, а также выезжать за пределы Москвы и Московской области без согласия специализированного госоргана.