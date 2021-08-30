Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Байден отказался отвечать на вопросы, связанные с Афганистаном, и едва не... 17:19
Тимановская рассказала, почему ей придется взять паузу в тренировках 17:15
Экран iPhone 13 «показали» в сериале 17:09
Собянин призвал быть готовыми к любым сценариям развития ситуации... 17:04
Лавров охарактеризовал политику Запада в Афганистане парой поговорок 17:01
Супруга Карпина рассказала о блокировке аккаунта в Instagram 16:59
В МИД Эстонии заявили, что не выдадут визу российскому дипломату 16:58
Польский политик заявил о «планах» России по «Северному потоку... 16:58
Идраку Мирзализаде придется покинуть Россию за свой счет 16:51
Глава Федерации мигрантов России объяснил, чем Мирзализаде грозит решение МВД 16:51

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уехала из России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Alexey Malgavko/Reuters

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш покинула Россию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

«Ярмыш покинула территорию РФ», — сказал один из собеседников агентства.

Другой источник также сообщил «Интерфаксу», что сторонница Навального уехала в Хельсинки.

Ранее, 16 августа, Преображенский районный суд приговорил Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе этого года. В этот период оппозиционерка не сможет участвовать в массовых мероприятиях, покидать свое жилище после 22.00, менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, а также выезжать за пределы Москвы и Московской области без согласия специализированного госоргана.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Кто убил митрополита Филиппа. Версий несколько
Путин: версия убийства митрополита Филиппа Малютой Скуратовым — не единственная
Армия заждалась дронов. Какие беспилотники купит Минобороны РФ
Что мешает российскому бизнесу выполнять заказы военных на беспилотники
«Должен считать за счастье»: комик Мирзализаде признан пожизненно нежелательным в России
Юрист рассказал, что комика Мирзализаде могут больше никогда не пустить в Россию
ИГ* взяло на себя ответственность за ракетную атаку на аэропорт Кабула
Лавров в Волгограде не смог ответить ребенку, когда «взрослые отменят войну»
Кравцов: с нового учебного года в школах будут проводить церемонию поднятия флага
Тимановская рассказала, почему выбрала для переезда Варшаву
Новости и материалы
Байден отказался отвечать на вопросы, связанные с Афганистаном, и едва не заблудился
Тимановская рассказала, почему ей придется взять паузу в тренировках
Экран iPhone 13 «показали» в сериале
Собянин призвал быть готовыми к любым сценариям развития ситуации с коронавирусом
Лавров охарактеризовал политику Запада в Афганистане парой поговорок
Супруга Карпина рассказала о блокировке аккаунта в Instagram
В МИД Эстонии заявили, что не выдадут визу российскому дипломату
Польский политик заявил о «планах» России по «Северному потоку — 3»
Идраку Мирзализаде придется покинуть Россию за свой счет
Глава Федерации мигрантов России объяснил, чем Мирзализаде грозит решение МВД
Йоханссон и Эванс сыграют вместе впервые после ухода из «Мстителей»
Кандидат в президенты Эстонии обещает подтянуть русский язык, чтобы пообщаться с Путиным
Спайк Ли отредактировал свой сериал о 9/11 из-за публичной критики
В Исландии разрешили называть детей «Магмой»
Все медали российских атлетов в шестой день Паралимпиады в Токио
Жители Азова испугались 5G и стали засыпать землей археологов
Эксперты рассказали, как продление дачной амнистии скажется на рынке недвижимости
Пожар в бизнес-центре «Президент плаза» в Москве потушен
Все новости
Windows 11 будет работать на старых ПК. Но есть нюанс
Microsoft разрешила устанавливать Windows 11 на старые ПК
7 гигабайт жалоб: как Безос тормозит лунную программу США
Иск Безоса к NASA «подвесил» компьютеры чиновников
«Проблема мигрантов обсуждается в правительстве»
Кремль не считает участие мигрантов в массовых конфликтах большой проблемой
Города с нуля: как будут развивать Сибирь
В Кремле прокомментировали идею Шойгу о строительстве новых городов в Сибири
АУЕ* в «Матросской Тишине». Что известно про заключенных-экстремистов
Против экстремистской группы АУЕ* в «Матросской Тишине» завели уголовное дело
Глава Apple готовится покинуть компанию. Ему осталось закончить лишь один проект
Bloomberg: Тим Кук оставит Apple после выхода нового типа устройства
В годовщину «Катрины»: на юг США обрушился мощный ураган
В России ждут нашествие комаров и лихорадку Западного Нила
В России осенью могут появиться комары-переносчики лихорадки Западного Нила
Меньше натрия: как заменители соли защищают от инсульта
Ученые нашли способ снизить вред соли
«Сгорел за месяц». В Екатеринбурге умер Герой России
Ветеран чеченской войны Роман Шадрин скончался на 55-м году жизни
Фриганство в России: одним – способ выжить, другим – бизнес
Кто такие фриганы и почему их становится все больше
BMW решился на углубленную сборку автомобилей в России
BMW отказался от своего завода в России в пользу совместного с «Автотором»
Супруги Бакальчук впервые вошли в рейтинг Forbes и возглавили его
Основатели Wildberries заняли первое место в списке богатейших семей России
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях