Узбекистан поможет Германии с эвакуацией из Афганистана

Узбекистан окажет Германии помощь в эвакуации из Афганистана граждан ФРГ и нуждающихся в защите, сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, пишет Deutsche Welle.

Немецкое правительство заинтересовано только в транзите эвакуируемых людей в Германию через Узбекистан, пояснил глава германского МИД.

Он отметил, что других просьб о содействии к Ташкенту не выдвигалось. После прекращения эвакуации по воздуху осталась только одна возможность вывоза людей из страны — наземным путем, а это весьма сложная задача, подчеркнул министр.

Узбекистан на данный момент почти не пропускает беженцев из Афганистана через совместную границу.

Ранее стало известно, что Германия будет в числе стран, с представителями которых встретится госсекретарь США Энтони Блинкен для выработки плана дальнейших действий в Афганистане.