Узбекистан предупредил США о вынужденной депортации афганских пилотов из-за талибов*

Узбекистан предупредил США, что стране придется депортировать высококвалифицированных афганских пилотов с их семьями из-за давления со стороны радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)». Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что группа пилотов сбежала из Афганистана в Узбекистан две недели назад на борту вертолетов и самолетов афганских военно-воздушных сил.

По данным издания, Ташкент призывает Вашингтон незамедлительно принять меры по переброске пилотов в третью страну, чтобы избежать новых столкновений с талибами.

The Wall Street Journal напомнил, что программа США по обучению пилотов и созданию афганских военно-воздушных сил была одной из самых знаменитых программ, направленных на поддержку ВС Афганистана. Соединенные штаты потратили на эту программу миллиарды долларов.

Ранее сообщалось, что Россия подключилась к вывозу людей из Афганистана.

Боевики «Талибана» 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В настоящий момент они формируют временное правительство. Эскалация конфликта правительственных сил и талибов происходила на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.