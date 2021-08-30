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Ницой назвала украинцев «божьим народом», отвечая на вопрос о борще

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Украинцы находятся на высшей ступени развития и являются «божьим светлым народом», который не будет спорить о происхождении борща. Об этом в интервью изданию «Главред» заявила украинская писательница Лариса Ницой.

«Мы всегда, создавая комфортные условия для себя и своего, старались сделать тепленько и другим, приглашали: «Иди к нам, мы тебя тоже нагреем и накормим. Иди к нам». Так же мы реагируем и на московские дикости — например, на развязанный россиянами спор относительно борща. Для нас это очевидные вещи, потому что мы находимся на высшей ступени развития», — заявила она.

Ницой также отметила, что украинцы — «божий светлый народ», которому необходимо научиться быть зубастым, чтобы «выгрызать свое».

Ранее писательница заявила, что украинцы — древняя и сострадательная нация, которой ради поддержания добрых контактов следует опускаться до уровня других стран. Она отметила, что жители Украины всегда готовы помочь другим, однако ничего взамен не получают.

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