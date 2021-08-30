При ударе ВС США по Кабулу погибли 12 человек

В результате ракетного удара ВС США по столице Афганистана погибли 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира».

По словам журналистов, среди погибших были как минимум трое детей. При этом, по информации других СМИ, в результате атаки погибли девять членов одной семьи, в том числе семеро детей в возрасте от двух до десяти лет.

Атака произошла, когда американские военнослужащие работали над эвакуацией граждан США и их союзников из Афганистана. Как ранее сообщалось, всего было выпущено пять ракет, одна из которых уже достигла цели. По данным Белого дома, президент США Джо Байден был осведомлен о ракетном обстреле аэропорта.

В четверг, 26 августа, несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Десятки мирных афганцев и не менее 13 американских военных погибли в результате теракта — одиннадцать морских пехотинцев , один армейский солдат и медицинский работник флота.