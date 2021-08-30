Глава МИД Китая призвал продолжить взаимодействие с «Талибаном»*

На фоне кардинального изменения обстановки в Афганистане все заинтересованные стороны должны продолжить взаимодействие с «Талибаном» (организация запрещена в РФ), который сейчас находится у власти, сказал в телефонном разговоре с американским госсекретарем Энтони Блинкеном министр иностранных дел КНР Ван И, слова которого приводит «Интерфакс».

Ван И рекомендовал помочь новому афганскому режиму в организации нормальной работы правительственных учреждений, поддержании социального обеспечения и стабильности, а также в обуздании девальвации валюты и роста цен.

«Поспешный вывод войск США и НАТО из Афганистана предоставил удобную возможность для различных затаившихся в Афганистане террористических организаций взять реванш», — цитирует министра Центральное телевидение Китая.

Кроме того, Блинкен и Ван И подчеркнули важность обеспечения безопасного проезда из Афганистана и свободы передвижения афганцев и иностранцев, написал госсекретарь США в своем Twitter.

Ранее представитель талибов утверждал, что у движения хорошие отношения с Россией и Китаем.