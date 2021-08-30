В МИД назвали продуманным шагом подачу жалобы на Украину в ЕСПЧ

Подача жалобы на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) является продуманным шагом, это крайняя мера и первая межгосударственная жалоба со стороны Российской Федерации. Об этом заявил уполномоченный Министерства иностранных дел России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, передает РИА «Новости».

По мнению дипломата, пока сложно строить прогнозы относительно того, как будет рассмотрена жалоба. Он отметил, что факторы, которые вынудили Россию пойти на подачу жалобы против Украины в ЕСПЧ, «лежат на поверхности».

«О том, какова ситуация с соблюдением прав и свобод человека на Украине, в общем-то хорошо известно. Позиция МИД РФ по этому вопросу также известна: и министр иностранных дел РФ, и официальный представитель МИД РФ неоднократно делали заявления, в которых привлекали внимание к... масштабному и систематическому нарушению прав человека, которые имеют место на Украине», — сказал Лукьянцев.

Он напомнил, что по этим же нарушениям российская сторона обращалась к таким организациям, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, однако ответ так и не был получен. По словам дипломата, речь идет в том числе о гибели людей на майдане, захвате и насилии в отношении представителей канонической православной церкви на Украине, гибели мирных жителей в результате так называемой контртеррористической операции на юго-востоке Украины и тд.

Лукьянцев отметил, что все эти факты сформулированы в иске для ЕСПЧ, который подан и подготовлен Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в МИД России надеются на поиск правды со стороны ЕСПЧ в случае иска к Украине.

«Правительство России 22 июля 2021 года направило межгосударственную жалобу против Украины в соответствии со статьей 33 ЕКПЧ. Это первая межгосударственная жалоба, направленная Российской Федерацией.