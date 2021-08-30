В МИД России сообщили о начале компании по охоте за россиянами со стороны США

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что масштабная кампания США по охоте за гражданами РФ за рубежом началась с момента ареста российского бизнесмена Виктора Бута. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что ситуация с Бутом является самой резонансной и находится «на слуху».

«<…> Он (Бут) стал жертвой произвола и одним из первых наших граждан, который как раз в 2008 году был схвачен американскими спецслужбами в третьей стране и в последующем экстрадирован в США. И как раз нужно сказать, что с момента ареста Виктора Бута и началась масштабная кампания США по поиску, по охоте за нашими гражданами за рубежом», — рассказал Лукьянцев.

Ранее российские дипломаты посетили Бута, который отбывает срок в американской тюрьме.

В заявлении говорится, что они поддержали соотечественника и заверили его в том, что российская сторона «будет и далее отстаивать его права и защищать интересы».