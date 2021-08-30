На Украине назвали два способа вернуть Крым

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый сообщил о новых способах вернуть Крым в состав страны. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш».

Первый способ Чалый обозначил как «Карфаген должен быть разрушен». Это «абсолютно конфронтационная» стратегия, от нее, по словам политика, отказывается Запад в силу неэффективности такой стратегии.

«Сегодня очевидно, что эта стратегия подошла к своему логическому концу, она перестраивается, по двум причинам: Запад оказался неспособен, а Россия оказалась более устойчивой», — подчеркнул Чалый.

Он добавил, что Украина не может добиться своих целей по Крыму из-за стойкой позиции Москвы.

Изменить текущую ситуацию можно только, если «украинское государство» станет успешнее, считает политик.

«Или мы создадим такое успешное украинское государство, что все регионы России захотят присоединиться к Украине», — заключил Чалый.

Ранее украинский политолог Андрей Ермолаев рассказал о единственно возможном по его мнению решении проблемы Крыма.