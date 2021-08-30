Талибы** заявили, что скоро будут полностью контролировать кабульский аэропорт

Gредставитель «Талибана (организация запрещена в России)» (организация запрещена в России) Забиулла Муджахид заявил в интервью телеканалу NHK, что движение в скором времени будет полностью контролировать аэропорт афганской столицы Кабула. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Америка ушла из нескольких зон в аэропорту, они находятся под контролем движения «Талибан». Мы с оптимизмом ожидаем, когда иностранные подразделения полностью уйдут из аэропорта. В скором времени аэропорт полностью перейдет под контроль талибов», — сказал Муджахид.

По информации Reuters, 29 августа Вооруженные силы США перешли к финальной фазе операции по эвакуации людей из Афганистана.

Позднее старший гражданский представитель НАТО в Афганистане Франческо Понтекорво заявил, что страны Запада вывезли почти 140 тыс. человек из Афганистана. Он отметил, что Соединенные штаты и их союзники по коалиции организовывали по 120 авиарейсов ежедневно.

Талибы захватили власть в Афганистане 15 августа. После этого тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь бежать из страны.