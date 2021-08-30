В Великобритании назвали условия для дипломатического признания «Талибана»*

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает возможным дипломатическое признание «Талибана (организация запрещена в России)» на Западе, однако для этого движение должно выполнить ряд условий. Об этом сообщает Press Association.

«Если новый режим в Кабуле хочет политического признания или чтобы ныне замороженные миллиарды были разблокированы, он должен гарантировать безопасное перемещение для тех, кто хочет покинуть страну, уважать права женщин и девочек, не допустить, чтобы Афганистан снова превратился в инкубатор глобального терроризма, потому что это было бы ужасно для Афганистана», — подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что Соединенное Королевство вместе с союзниками по всему миру будет сотрудничать с талибами «не на основании того, что они говорят, но на основании того, что они делают.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что начало диалога республики с представителями «Талибана не предопределяет их признания на официальном уровне.

Диалог с террористическим движением, как уточнил Макрон, нужен, чтобы добиться эвакуации афганцев, находящихся под угрозой.