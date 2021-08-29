Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
США сместили Россию с третьей строчки медального зачета Паралимпиады-2020 15:24
Альбом Канье Уэста «Donda» появился на стримингах 15:13
Тренер погибшего вратаря рассказал подробности смерти 15:11
Движение «Талибан*» запретило музыку и работу женщин на радио и ТВ... 15:08
Самедов призвал сборную России по пляжному футболу забыть предыдущий матч... 14:58
В Лондоне повесили плакаты с историями о том, как COVID-19 повлиял... 14:56
Более 2 000 журналистов хотят покинуть Афганистан 14:53
Западные страны вывезли из Афганистана около 140 тысяч человек 14:53
Турецкое посольство в Кабуле вернулось в город после двухнедельной эвакуации 14:52
Американка, родившаяся в России, завоевала четырнадцатое золото Паралимпиады 14:52

Рогозин заявил, что Илон Маск работает на Пентагон

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Американский бизнесмен Илон Маск уже давно занимается военными космическими проектами, а его компания Space X — подрядчик Пентагона, заявил в интервью «Газете.Ru» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Так он давно этим занимается. Space X — подрядчик Пентагона. Я всегда об этом говорил. Здесь ничего такого нет. Они за счет тех сумм, которые получают от Пентагона, компенсируют цену своей ракеты Falcon 9», — пояснил глава госкорпорации.

Как отметил Рогозин, новые разработки, которые реализует Маск, тоже связаны с Пентагоном.

Он привел в пример идею межконтинентальной быстрой доставки людей. Рогозин признал, что эта идея очень красивая, фантастическая, но на сегодняшний день, чтобы посадить людей в ракету, чтобы она перелетела с одного континента на другой, придется пойти на колоссальные риски, подобные первому испытанию военного или гражданского самолета.

«Поэтому обычные пассажиры никогда не будут пользоваться этими услугами, это смешно. Это перегрузка, эмоциональное потрясение. Это все история для спецназа. Чтобы перебросить с одного континента на другой специально обученных людей, такие технологии будут хороши. Но это вовсе не для того, чтобы открыть человечеству возможность летать через океан за считанные минуты», — пояснил глава Роскосмоса.

Подробнее о развитии военной отрасли в космосе читайте в большом интервью Дмитрия Рогозина «Газете.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Война будущего начнется в космосе». Большое интервью Дмитрия Рогозина
Дмитрий Рогозин рассказал «Газете.Ru» о милитаризации космоса
Вышла боком: старт частной американской ракеты закончился в океане
Запуск ракеты компании Astra с Аляски в третий раз закончился аварией
«Пел о том, что не подчинится талибам*»: популярного исполнителя расстреляли в Афганистане
Экс-глава МВД подтвердил, что талибы* убили афганского певца Андараби
Новый гражданский лайнер МС-21 начнет выполнять регулярные рейсы в следующем году
Бастрыкин поручил провести проверку по факту казней мирного населения в Орловской области
Путин посетит космодром «Восточный» на следующей неделе
Эрдоган: Турция не сомневается, что купит у России второй полк С-400
Новости и материалы
США сместили Россию с третьей строчки медального зачета Паралимпиады-2020
Альбом Канье Уэста «Donda» появился на стримингах
Тренер погибшего вратаря рассказал подробности смерти
Движение «Талибан*» запретило музыку и работу женщин на радио и ТВ в афганском Кандагаре
Самедов призвал сборную России по пляжному футболу забыть предыдущий матч с Японией
В Лондоне повесили плакаты с историями о том, как COVID-19 повлиял на личную жизнь людей
Более 2 000 журналистов хотят покинуть Афганистан
Западные страны вывезли из Афганистана около 140 тысяч человек
Турецкое посольство в Кабуле вернулось в город после двухнедельной эвакуации
Американка, родившаяся в России, завоевала четырнадцатое золото Паралимпиады
Минздрав Японии выяснил природу инородных частиц в ампулах вакцины Moderna
Талибы* заявили о заинтересованности в хороших отношениях со всеми странами
Моуринью назвал идеальной сделку по переходу Роналду в «МЮ»
Пост «МЮ» о возвращении Роналду установил рекорд среди спортивных клубов
В США автомобиль Tesla на автопилоте врезался в полицейскую машину
Тишковец назвал лето 2021 года в Москве аномально теплым и «персиковым»
Тренер сборной Украины ответил на вопрос о вызове игроков из чемпионата России
Рогозин рассказал, как Роскосмос будет реагировать на дело Сафронова
Все новости
Ушла на день рождения. Подробности исчезновения школьницы в Башкирии
Бастрыкин взял на личный контроль расследование убийства 15-летней девочки в Питяково
«Эффект, как от краснухи». Чем опасен коронавирус для новорожденных
Эксперт Роспотребнадзора рассказала о последствиях COVID-19 для беременных
«Это не лечится»: каким людям не стоит водить автомобиль
Страховщики определили типы засыпающих за рулем водителей
«Убийца авианосцев». Когда ВМФ России получит ракету «Циркон»
В США испытывают гиперзвуковую ракету, которая медленнее российского «Циркона»
Расстреливали даже младенцев. Опубликованы документы о карателях – выходцах с Украины
ФСБ рассекретила имена украинцев, причастных к массовым казням во время ВОВ
Опасные переписки. Как Джонсон пренебрег правилами кибербезопасности
Премьер Великобритании нарушил правила безопасности, используя личный телефон
Умер актер Роман Громадский
Емкость не главное: как выбрать хороший внешний аккумулятор
В Роскачестве дали рекомендации по выбору пауэрбанка
Рубль держит позиции: насколько курсу хватит устойчивости
Стоит ли ожидать резких взлетов и падений российской валюты на следующей неделе
«Нет паспорта, Кунашир, приплыл»
Япония отказала приплывшему россиянину в политическом убежище
Что известно о кандидатах на пост главы Карачаево-Черкесии
Путин представил трех претендентов на должность руководителя КЧР
Как сеть суши-баров сдалась под напором националистов
«Ёбидоёби» извинились за рекламу с темнокожим мужчиной
День знаний будет теплым
Синоптики рассказали, какой будет погода 1 сентября
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях