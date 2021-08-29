Рогозин заявил, что Илон Маск работает на Пентагон

Американский бизнесмен Илон Маск уже давно занимается военными космическими проектами, а его компания Space X — подрядчик Пентагона, заявил в интервью «Газете.Ru» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Так он давно этим занимается. Space X — подрядчик Пентагона. Я всегда об этом говорил. Здесь ничего такого нет. Они за счет тех сумм, которые получают от Пентагона, компенсируют цену своей ракеты Falcon 9», — пояснил глава госкорпорации.

Как отметил Рогозин, новые разработки, которые реализует Маск, тоже связаны с Пентагоном.

Он привел в пример идею межконтинентальной быстрой доставки людей. Рогозин признал, что эта идея очень красивая, фантастическая, но на сегодняшний день, чтобы посадить людей в ракету, чтобы она перелетела с одного континента на другой, придется пойти на колоссальные риски, подобные первому испытанию военного или гражданского самолета.

«Поэтому обычные пассажиры никогда не будут пользоваться этими услугами, это смешно. Это перегрузка, эмоциональное потрясение. Это все история для спецназа. Чтобы перебросить с одного континента на другой специально обученных людей, такие технологии будут хороши. Но это вовсе не для того, чтобы открыть человечеству возможность летать через океан за считанные минуты», — пояснил глава Роскосмоса.

Подробнее о развитии военной отрасли в космосе читайте в большом интервью Дмитрия Рогозина «Газете.Ru».