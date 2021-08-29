Рогозин допустил возможность существования инопланетной жизни

Шанс существования жизни во вселенной может быть бесконечным, как и сама вселенная, заявил в интервью «Газете.Ru» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

При этом он признал, что у него нет никаких фактов, чтобы в это верить.

«Но, если говорить о моих личных убеждениях, я считаю, что вселенная бесконечна и во времени, и в пространстве, поэтому бесконечным может быть шанс существования жизни во вселенной. Эта жизнь не обязательно должны быть в лице гуманоидов, это могут быть клетки, вирусы, растения, а могут быть и живые разумные существа», — сказал он.

Рогозин признал, что этот вопрос будет будоражить умы, пока не будет найдена эта самая разумная жизнь.

«Все миссии, которые мы сегодня готовим, например, миссия на Марс совместно с Европейским космическим агентством, преследуют цель найти признаки жизни, которые когда-либо были на Марсе. То есть мы ищем жизнь, а, значит, мы в это верим», — сказал глава Роскосмоса.

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